На Мадагаскаре все спокойно: глава наблюдательной организации AFRIC рассказал ФАН о ходе голосования на президентских выборах

Антананариву, 7 ноября. На Мадагаскаре стартовали президентские выборы. Участки сбора голосов открылись в шесть утра по местному времени и закроются в 17.00.

Почти десяти миллионам избирателей предстоит сделать выбор из 36 кандидатов, среди которых экс-президенты страны, священник, несколько рок-музыкантов, пять женщин-политиков и два экс-премьера. Однако из такой насыщенной «колоды», фаворитами считаются три кандидата.

Тройка лидеров выглядит следующим образом. Эри Радзануаримампианина — последний на данный момент президент Мадагаскара, по законам страны ушедший в отставку за 60 дней до дня голосования. Далее — экс-президент и по совместительству молочный магнат Марк Равалуманана. Он управлял страной с 2002 по 2009 год. Замыкает тройку фаворитов Андри Радзуэлина, возглавлявший республику при Высшей переходной администрации вплоть до 2013 года. Известен тем, что когда-то работал в ночном клубе, за что получил прозвище «диджей» уже во время президентства.

Все трое уже проголосовали. Опустив бюллетень, Радзаунаримампианина заявил, что верит в мудрость народа Мадагаскара.

Корреспонденты ФАН связались с представителем одной из общественных организаций наблюдателей и узнали, как проходят выборы. На наши вопросы ответил кандидат психологических наук Жозе Матемулани (José Matemulane), президент Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества AFRIC.

— Какими были настроения на улицах в преддверии выборов?

— Обычные, никаких эксцессов. Что-то может быть после выборов. По регионам, согласно рапортам от наблюдателей, тоже все спокойно, и в пределах, скажем так, нормы.

— Охотно ли малагасийцы идут голосовать, какая ожидается явка?

— С утра кое-где масса народу — пытаются успеть, потому что под конец дня будет сложновато проголосовать. Явка ожидается в пределах 50-60%, может быть и больше. Но есть проблемы со списками. Некоторые граждане вообще не учтены из-за системы учета избирателей. То есть, если имя не внесено в списки или есть какая-то ошибка, если человек изменил свое место жительства, у него нет возможности проголосовать, поскольку нельзя вносить имя в список постфактум.

— Известно, что основная масса избирателей пойдет после обеда. Готовы ли избиркомы к массовому наплыву людей?

— Исходя из того, что мы видим, можно сделать логичный вывод, все проконтролировать просто невозможно. В таких условиях удовлетворить все требования нереально. Исходя из опыта их предыдущих выборов, есть надежда, что проблемы как-то удастся решить. Хотя, если оценивать условия и материальное обеспечение, это кажется нереальным. Например, вчера в шесть вечера мы были на избирательном пункте, где находится 12 участков, и там ничего вообще не было. Но они гарантировали, что в шесть утра все будет работать. Как раз я был в 6.30 в этом пункте, и уже во всех участках голосовали. Наверное, у них есть какое-то свое ноу-хау, и они справятся с любым наплывом.

— Справляется ли полиция с обеспечением порядка, были ли какие-то инциденты?

— Инцидентов пока не было. Полиция присутствует, даже военных привлекли к патрулированию. Ни о каких беспорядках наблюдатели не рапортовали, все проходит мирно.