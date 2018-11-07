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Стало известно имя лауреата Гонкуровской премии

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Стало известно имя лауреата Гонкуровской премии

Париж, 7 ноября. Французский писатель Николя Матье получил самую престижную литературную награду Франции — Гонкуровскую премию. Роман Матье «Дети после них» стал лучшим франкоязычным литературным произведением 2018 года по версии Гонкуровской академии.

Роман «Дети после них» опубликован издательством Actes Sud. В книге рассказывается история 14-летнего подростка Антони, действие происходит в 1992 году. В центре внимания – первая любовь Антони, которая изменила всю его жизнь.

Гонкуровская премия вручается ежегодно. Денежная награда составляет всего 10 евро, зато перед победителем конкурса открываются известность и признание.

Лучшее произведение выбирается по итогам голосования десяти академиков на встрече в ресторане «Друан». Каждый член жюри имеет один голос, и только у президента академии есть возможность отдать два голоса.

Автор: Софья Куликова
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