Стало известно имя лауреата Гонкуровской премии

Париж, 7 ноября. Французский писатель Николя Матье получил самую престижную литературную награду Франции — Гонкуровскую премию. Роман Матье «Дети после них» стал лучшим франкоязычным литературным произведением 2018 года по версии Гонкуровской академии.

Роман «Дети после них» опубликован издательством Actes Sud. В книге рассказывается история 14-летнего подростка Антони, действие происходит в 1992 году. В центре внимания – первая любовь Антони, которая изменила всю его жизнь.

Гонкуровская премия вручается ежегодно. Денежная награда составляет всего 10 евро, зато перед победителем конкурса открываются известность и признание.

Лучшее произведение выбирается по итогам голосования десяти академиков на встрече в ресторане «Друан». Каждый член жюри имеет один голос, и только у президента академии есть возможность отдать два голоса.