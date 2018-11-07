Российские космонавты выйдут весной 2019 года в открытый космос

Москва, 7 ноября. Следующий после декабрьского выход в открытый космос по отечественной программе Международной космической станции (МКС) должен состояться весной будущего года. Об этом говорится в данных, размещенных в среду на сайте Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

По имеющимся данным, в декабре уходящего года запланирован выход в открытый космос из российского сегмента МКС​​​.

Главная задача космонавтов Сергея Прокопьева и Олега Кононенко — инспекция внешней поверхности корабля «Союз МС-09», следует из сообщения корпорации.

«На весну 2019 года запланирован сеанс внекорабельной деятельности-46», — отмечает пресс-служба.

Системы МКС в конце августа этого года обнаружили утечку воздуха, а экипаж — отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Тогда же по рекомендациям Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Ранее сообщалось, что ключевой задачей декабрьского выхода российских космонавтов станет поиск следов герметика на внешней стороне ракеты «Союз».