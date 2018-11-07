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Российские космонавты выйдут весной 2019 года в открытый космос

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Российские космонавты выйдут весной 2019 года в открытый космос

Москва, 7 ноября. Следующий после декабрьского выход в открытый космос по отечественной программе Международной космической станции (МКС) должен состояться весной будущего года. Об этом говорится в данных, размещенных в среду на сайте Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

По имеющимся данным, в декабре уходящего года запланирован выход в открытый космос из российского сегмента МКС​​​.

Главная задача космонавтов Сергея Прокопьева и Олега Кононенко — инспекция внешней поверхности корабля «Союз МС-09», следует из сообщения корпорации.

«На весну 2019 года запланирован сеанс внекорабельной деятельности-46», — отмечает пресс-служба.

Системы МКС в конце августа этого года обнаружили утечку воздуха, а экипаж — отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Тогда же по рекомендациям Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Ранее сообщалось, что ключевой задачей декабрьского выхода российских космонавтов станет поиск следов герметика на внешней стороне ракеты «Союз».

Автор: Алексей Громов
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