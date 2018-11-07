СК РФ проверяет информацию об ампутации «не той ноги» у пенсионерки в Воронеже

Воронеж, 7 ноября. Следственный комитет начал доследственную проверку после появления в СМИ сообщений о воронежской больнице, в которой врачи по ошибке ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной. Об этом заявила исполняющая обязанности старшего помощника главы СУ СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт.

«Проводится доследственная проверка. У нас сейчас проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники», — отметила она.

В то же время департамент здравоохранения Воронежской области исключает возможность врачебной ошибки. Специалисты ведомства пояснили, что у женщины были поражены гангреной обе ноги. Исходя из состояния пациентки, врачи провели консилиум и приняли решение немедленно ампутировать пораженную конечность, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что в городской клинической больнице №3 Воронежа пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу.