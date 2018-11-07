Брюссель, 7 ноября. США обеспокоены развертыванием российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии, заявил в ходе телефонного брифинга в Брюсселе спецпредставитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри.

«США глубоко озабочены развертыванием российских систем С-300 в Сирии», — сказал он.

Джеффри добавил, что особенно Вашингтон тревожится по поводу уровня подготовки персонала.

В середине сентября в Сирии потерпел крушение самолет Ил-20 с российскими военными на борту. Самолет возвращался на базу, когда ВВС Израиля начали атаку на сирийские объекты в Латакии. Он попал под огонь сирийских систем ПВО, которые держали оборону.

Как сообщили в Минобороны РФ, израильские истребители намеренно подвели Ил-20 под огонь, пытаясь прикрыться им. Российская сторона считает, что вина в гибели Ил-20 полностью лежит на Израиле.

После инцидента с Ил-20 Москва приняла решение поставить Сирии комплексы С-300. Как уточнял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, это стало одной из мер, которая была принята по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения безопасности российских военных в САР.