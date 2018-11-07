Трамп заявил, что получает поздравления в связи с «победой на выборах» в конгресс

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает поздравления от зарубежных коллег в связи с результатами промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

«Получил очень много поздравлений от очень многих по поводу нашей большой победы прошлым вечером, в том числе от иностранных государств, которые ждут меня и надеются на торговые соглашения», — написал Трамп.

Накануне в США состоялись промежуточные выборы, в ходе которых американцы выбирали 35 сенаторов, 39 губернаторов штатов, а также 435 членов палаты представителей. По предварительным данным, большинство мест в Конгрессе досталось демократам. При этом республиканцам удалось сохранить большинство в Сенате. Ранее Трамп назвал результаты выборов «невероятно успешными».