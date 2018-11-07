Киев, 7 ноября. Сотни украинских националистов собрались у здания кабмина с требованием создать новое министерство. Также в правительственном квартале были замечены люди в костюмах куриц.

В правительственном квартале украинской столицы представители националистических организаций выстроились у стен здания кабмина с требование создать в стране министерство ветеранов, сообщил «Информатор». На акцию пришли около 300 человек, среди них — члены Единого союза патриотов Украины, Национального корпуса и Ветеранского братства, Национальных дружин, бойцы батальона «Айдар», ветераны АТО и других военных конфликтов.

Бастующие считают, что процесс создания нового министерства затягивается в политических целях. Участники акции убеждены, что новое министерство должно полностью обеспечивать социальную защиту тех, кто был участником военных действий, в том числе на юго-востоке страны. По их мнению, функционирующие в этой сфере в настоящее время общественные организации погрязли в коррупции и бюрократии.

Кроме того, у здания кабмина проходит пикет, в котором участвуют пять человек. Они одеты в ростовые костюмы белых куриц. По их словам, они никого не представляют, а вышли показать, что курицы на Украине живут намного лучше людей.