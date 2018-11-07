А дальше последует протянутая рука: в Совфеде высмеяли заявление Порошенко «о блокаде Азова» Россией

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в том, что она отрабатывает блокаду украинских портов в Азовском море. Одиозное предположение президент озвучил в Киеве на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

«Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где отрабатывается система блокады украинских морских портов», — заявил Порошенко.

В Совете Федерации попросту посмеялись над подобным заявлением украинского президента и отметили, что Москве совсем не нужно проводить тренировку в акватории Азовского моря.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что изначально катализатором напряженности на Азове стал незаконный захват Украиной российского сейнера «Норд».

«Пока Украина не создала конфликтную ситуацию с нашим судном «Норд», вся система судоходства Азовского моря, несмотря на непростые отношения между нашими государствами, тем не менее была вполне комфортной для всех. Теперь [украинские власти] пожинают плоды собственной недальновидности. Мы никого не ущемляли, никаких мер воздействия не принимали до тех пор, пока это не сделала Украина», — отметил сенатор.

Напомним, в марте власти Украины арестовали корабль «Норд», а также выдвинули обвинение капитану в незаконном посещения Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Позже в августе Киев арестовал в херсонском порту судно «Механик Погодин»

По мнению собеседника агентства, России просто не нужно блокировать украинские порты, поскольку военную мощь Москвы в Азове никто не подвергает сомнению.

«Если говорить о военно-технической стороне дела, специально отрабатывать мероприятия, которые называются блокадой, нет никакой нужды. У нас полное военное доминирование в Азовском море, соперничать там не с кем. Все процессы, которые там происходят, определяются отношениями России и Украины. Ничего мы там блокировать не планируем, нам это не нужно. А если уж начнется что-то серьезное, то все сделаем быстро и качественно», — разъяснил Морозов.

Сенатор так же отметил, что единственное, при помощи чего Украина добивается расположения Европы, — это жесткая антироссийская риторика.