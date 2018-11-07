ФСБ провела обыски в кабинете задержанного врио мэра Махачкалы

Махачкала, 7 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали исполняющего обязанности мэра столицы Дагестана Абусупьяна Гасанова. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, в доме и офисе махачкалинского мэра прошли обыски, пишет «Утро.ру».

По предварительным данным, Гасанова подозревают в хищении 40 млн рублей из городской казны. В настоящее время против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий, передает телеканал «360».

Гасанов был назначен исполняющим градоначальника Махачкалы в начале этого года после ареста прошлого врио градоначальника — Мусы Мусаева, — осужденного на четыре года колонии по идентичной статье.