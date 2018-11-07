Подонки, убирайтесь отсюда: Савченко собралась в президенты Украины

Киев, 7 ноября. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в украинской столице, заявила, что собирается идти в президенты Украины. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко.

«Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает», — выразила мнение родственница депутата.

При этом она рассказала, что необходимые средства, за счет которых команда сможет провести кампанию на президентских выборах, можно будет собрать посредством «Общественно-политической платформы» депутата. Для этого необходимо открыть счет партии и перерегистрировать главой сестру Савченко. Такой шаг обоснован «техническими причинами», чтобы она смогла ставить подпись, объяснила родственница арестованного политика.

При этом она признала, что пока мало желающих помощь в начинании ее сестры, поскольку у представителей парламентских политических сил на Украине «все слаженно».

«В политической семье — все в порядке, разве такой семье будет нужна Надежда, которая придет и скажет: «Вы все — подонки, убирайтесь отсюда!» — констатировала сестра Савченко в интервью «Главкому».

Напомним, депутата обвиняют по семи статьям, в том числе в подготовке теракта в Верховной раде и государственного переворота на Украине. Савченко не признала свою вину и в зале суда объявила голодовку. 25 октября Шевченковский районный суд Киева вынес решение о продлении ареста еще на два месяца.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года согласно конституции государства и соответствующему закону, пишет «Газета.ru». Главу страны изберут на пятилетний срок.

Действующий президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая на протяжении нескольких последних месяцев остается лидером президентского рейтинга, заявила ранее, что готова объединить усилия с другими украинскими политическими силами на предстоящих выборах.