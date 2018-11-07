«Паучья возня раскольников»: в РПЦ объяснили, зачем Порошенко решил дать «взятку» Варфоломею

В Верховной раде сообщили о подписанном Петром Порошенко указе о передаче Андреевской церкви в Национальном заповеднике «София Киевская» в постоянное и безвозмездное владение константинопольскому Вселенскому патриархату. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Геращенко пояснила, что церковь передается для совершения богослужений, церемоний и процессий в качестве «символического жеста единения с матерью-церковью».

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, бывший председатель синодального отдела по взаимодействию со СМИ и обществом РПЦ Московского патриархата протоиерей Всеволод (Чаплин) в интервью Федеральному агентству новостей назвал этот жест «попыткой максимально умаслить иерархов Фанара» и поделился прогнозами насчет предстоящего «объединительного собора», в ходе которого предполагается создать единую украинскую церковь.

«Через этот жест Порошенко хочет показать свое радушное, я бы даже сказал — заискивающее отношение к патриархату Константинополя. Уже был назван этот жест взяткой, то есть попыткой предложить так называемому Константинополю, — уже бывшему Константинополю, — какие-то материальные блага в обмен на скорейшее дарование автокефалии порошенковскому проекту некой новой объединенной церкви», — объяснил Всеволод Чаплин в интервью ФАН.

Священник отметил, что политика заискивания со стороны украинских властей будет продолжаться и дальше, учитывая, что вопрос предоставления автокефалии Украине вряд ли может решиться быстро.

«Этот проект столкнулся с паучьей возней лидеров раскола: пока неясно, как они будут подходить к запланированному так называемому объединительному собору. В СМИ называется дата 21 ноября — день архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Если эта дата верна, времени остается мало. А пока получается следующее: так называемый патриарх Филарет не видит во главе этой организации никого, кроме себя; глава другой группировки Макарий Малетич не желает видеть на этой позиции Филарета. Думаю, что архиереи Украинской православной церкви, которая является самоуправляемой частью Московского патриархата, выразившие интерес к этому фанарско-порошенковскому проекту — пока только два человека это сделали — тоже вряд ли пойдут под управление Филарета», — пояснил Всеволод Чаплин.

По его словам, амбиции и противоречия среди украинских священников могут в итоге превратиться в «длительный неприличный скандал», который выгоден Фанару, предпочитающему затягивать решение вопроса с предоставлением Украине автокефалии.

Священник также отметил, что Андреевская церковь исторически не имеет никакого отношения к Константинопольскому патриархату: храм был построен на средства Российской Империи по указу императрицы Елизаветы Петровны.

«Фанар получил постоянную штаб-квартиру в Киеве, которую, может быть, попытается превратить в некий бастион собственной власти, если история с так называемым объединительным собором растянется на долгие месяцы или на годы. По Украине гуляет некий список из нескольких десятков объектов, на которые якобы может претендовать Константинополь. Так что возможно, и дальше хитрые греки будут пытаться обдурить менее хитрых украинцев и выторговывать у них здания в обмен на очередные обещания автокефалии без конкретных сроков», — добавил протоиерей Всеволод.

Напомним, в начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процедуры предоставления автокефалии украинской церкви. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.