Может пролиться много крови: эксперты раскритиковали заявление Порошенко об РПЦ

Украинский президент Петр Порошенко заявил в среду, что Русской православной церкви «нечего делать на Украине», и призвал ее представителей вернуться в РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством [президента Российской Федерации Владимира] Путина с одним вопросом в повестке дня — «как защитить Российскую православную церковь на Украине». Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — заявил Порошенко в Киеве.

Единая антирусская церковь

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в комментарии ФАН отметил, что, согласно данным социологов, идея «единой антирусской церкви» на Украине не только не добавляет рейтинга Порошенко, но и снижает его рейтинг почти на процент. Идею эту вынашивали и реализуют не столько киевские политики, сколько реальные творцы украинского геополитического эксперимента.

«Судьба второго срока Порошенко их совершенно не волнует, как в случае с тем же Виктором Ющенко, — «мавр сделал дело, мавр может уходить». Главная их цель — разорвать узы Украины и России по всем фронтам: сначала они ударили по истории и языку, затем по экономике и коммуникациям, теперь добрались до веры.

«Собор раскольников будет проведен, но участие в нем, естественно, не примет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, — после чего ее объявят изгоем и «агентом Кремля» и начнут выдавливать с Украины. Ситуация обостряется тем, что по украинскому законодательству церковная собственность находится в ведении конкретного юрлица, а не церкви в целом, как в России. Если в России какой-либо священник решит уйти в раскол, то он голым будет отправлен пинком под зад без единой свечки.

На Украине же храмы принадлежат либо общинам, либо даже одному какому-то богатому прихожанину, либо их статус до сих пор не урегулирован. Поэтому, естественно, собственников церковных учреждений начнут силой склонять к переходу к раскольникам или же отбирать храмы ручными судами», — пояснил Иван Скориков.

Как отметил эксперт, главные святыни, такие как Киево-Печерская и Почаевская Лавры, принадлежат украинскому государству, и оно вправе решать, кого туда пускать, кому там служить. То же касается всех старинных церквей, которые признаны памятниками историко-архитектурного наследия.

Раньше этот статус годами не давали многим храмам, которые считались реконструированными — сейчас же ради будущей передачи их раскольникам комиссии по раздаче таких государственных статусов активно заработали.

«Естественно, что просто так паства УПЦ МП не отдаст свои святыни, и может пролиться много крови. На Западной Украине радикалы, не дожидаясь заветного томоса, уже начали самозахваты канонических церквей. Да, под страхом насилия или из корыстных побуждений некоторые священнослужители канонической церкви, очевидно, уйдут в раскол. Но это и будет проверкой истинной веры для священников и прихожан, как во время известных гонений на Церковь при большевиках. В те годы патриарх Тихон воспользовался нормой социальной концепции Русской православной церкви о недоверии власти, противостоящей церкви, и призвал к мирному гражданскому протесту.

Церковь, по сути, ушла в подполье, но выжила, и была восстановлена в самый разгар Великой Отечественной войны. То же самое будут вынуждены сделать и патриарх всея Руси Кирилл и митрополит киевский Онуфрий, о чем уже заявил глава РПЦ на Всемирном русском народном соборе 1 ноября в Москве», — добавил Иван Скориков.

По словам эксперта, украинские пропагандисты уже начали кампанию по внушению гражданам ложного тезиса о том, что «ничего от томоса не изменится», ведь «люди ходят в конкретный храм к богу, а не к московскому патриарху». Эта чушь — не какая-то форма укропротестантизма, а очевидный политический заказ, реализуемый людьми крайне далекими от религии, уверен Скориков.

«Сам Порошенко уже перешел из Московского патриархата в так называемый Киевский патриархат, потому что для политического украинства нет ничего святого, кроме власти, основанной на щедро оплачиваемой русофобии. Константинопольский патриархат, Порошенко и стоящие за ними заокеанские враги России создают не автокефальную церковь, а очередного политического франкеншейна, несущего насилие, страх и вражду», — заключил эксперт.

Пыль на ветру истории

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН напомнил, что другой бесноватый фюрер — идейный предшественник Порошенко — тоже любил рассуждать «тысячелетиями», но вскоре был найден с дыркой в черепе. Православная церковь выстояла уже два тысячелетия, а современные киевские и константинопольские раскольники вместе с Порошенко — пыль на ветру истории.

«Церковь и врата ада не одолеют, что уж говорить о марионеточном антинародном режиме, способном лишь колебаться вслед за настроением западных патронов. И в действиях константинопольских иерархов и в антицерковных спичах Порошенко сквозит помутнение рассудка. Им кажется, будто они могут произвольно менять установившийся веками порядок, будто Украинская православная церковь Московского патриархата — а это, как известно, большинство приходов страны — вдруг в один миг исчезнет или переместится в Россию», — отметил Юрий Голубь.

Но церковь, заметил эксперт, — это не отдельные служители, и это не стены храмов, — это миллионы прихожан, это культура и история их страны. Фактически Порошенко говорит, что в нынешней Украине им нет места. Но даже если завтра священников частично завербуют, репрессируют или изгонят, а храмы отдадут раскольникам, никаких перспектив у новой официальной церкви не будет.