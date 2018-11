В арсенале Путина не бывает скучного оружия: The National Interest восхитил российский комплекс «Авангард»

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи, опубликованной The National Interest, «Russia Says It Will Soon Deploy Mach 20 Avangard Hypersonic Weapon» («Россия заявляет, что скоро развернет комплекс «Авангард», способный запускать боеголовки со скоростью в 20 Махов»).

Москва, судя по всему, опасается американской противоракетной обороны. Но стоит ли ей это делать? В арсенале Владимира Путина никогда не бывает скучного оружия.

Помимо крылатой ракеты с ядерным двигателем и атомной подводной лодки-робота с боеголовкой на 100 мегатонн, Путин недавно напомнил о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», который, по его словам, будет поставлен на боевое дежурство уже в ближайшем будущем.

«Авангард» — это российский подвижный ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Сначала МБР поднимается высоко в атмосферу, а затем скользит на гиперзвуковой скорости (это скорость более 5 Махов). Как сообщается, «Авангард» может развивать скорость до 20 Махов, и, в отличие от боеголовок баллистических ракет с фиксированной траекторией, может маневрировать и обходить противоракетную оборону противника. Ракета может нести боеголовку мощностью 2 мегатонны.

«Мы точно знаем, это очевидный факт, и наши коллеги осознают это, что мы превзошли всех наших конкурентов в этой области, — сказал Путин. — Никто не имеет точного гиперзвукового оружия. Некоторые планируют лишь начать испытания через 18-24 месяца. У нас такое оружие уже есть, и оно уже работает».

Путин заявляет, что именно США создают необходимость в разработке нового ядерного оружия.

«Отвечая на развитие американской системы противоракетной обороны, мы улучшаем наши возможности нанесения удара, — сказал Путин. — Некоторые из ударных систем уже находятся в эксплуатации, другие скоро будут развернуты».

Но что Россия в действительности получает от создания гиперзвуковых ракет, не говоря уже о разработке ракет с ядерным двигателем?

Россия имеет около 528 межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. У Москвы есть бомбардировщики, вооруженные ядерным оружием, и лишь часть из них необходима для уничтожения Соединенных Штатов как нации. Даже принимая во внимание худший возможный сценарий (как, например, в 1983 году, когда Кремль опасался, что США внезапно нанесут ядерную атаку), для уничтожения США потребуется всего несколько оставшихся российских ракет.

Вряд ли Вашингтон когда-нибудь решится на такое.

Гиперзвуковые ракеты быстрые, и они летают в верхних слоях атмосферы, в отличие от МБР, которые вылетают в открытый космос. Это означает, что гиперзвуковые ракеты не могут быть обнаружены радарами раннего предупреждения, которые отслеживают ракеты в те моменты, когда они выходят в космос и вновь входят в атмосферу Земли.

Таким образом, российская гиперзвуковая ракета имеет гораздо больше шансов обмануть противоракетную оборону США, чем межконтинентальная баллистическая ракета.

Кроме того, у США, по сути, нет эффективной системы защиты от баллистических ракет. До сих пор США лишь с ограниченным успехом пытались разработать способ сбивать несколько баллистических ракет, запущенных такой небольшой державой, как Северная Корея.

Несмотря на попытки разработать щит против МБР (программа Safeguard — «Мера предосторожности» 1960-х годов, стратегическая оборонная инициатива Рейгана), ни один здравомыслящий человек не считает, что даже перспективная система противоракетной обороны будет настолько надежной, что сможет остановить все входящие в атмосферу США боеголовки, особенно, если они летят на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука.

Другими словами, Россия тратит много денег на гиперзвуковые ракеты и атомные суперторпеды, но все это является реакцией на систему противоракетной обороны, которой не существует. И такая вряд ли когда-нибудь появится.