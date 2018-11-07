Тель-Авив, 7 ноября. Участниками 64-го международного песенного конкурса «Евровидение – 2019» станут представители 42 стран, в том числе и России. Мероприятие пройдет под девизом «Позволь себе мечтать» в Тель-Авиве в мае 2019. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

По словам исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда, в прошлом году исполнитель из Израиля Нетта «позволила себе мечтать» и выиграла конкурс в Лиссабоне.

«Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будут представлены 42 страны, и надеемся, что участники-вещатели вдохновлены той же мечтой», — приводит слова Санда пресс-служба мероприятия.

Свое участие в конкурсе подтвердили 42 страны. В полуфинале конкурса встретятся 36 стран. Автоматически в финал попадут участники от страны-хозяйки конкурса, а также стран-учредителей – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.