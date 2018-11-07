Монеточка и Шура из «Би-2» покорили 3D-Москву в новом клипе «Нити ДНК»

Москва, 7 ноября. Уральская певица Монеточка (Лиза Гырдымова) снялась вместе с Шурой Би-2 (Александр Уманов) в клипе на песню «Нити ДНК».

Песня была записана в рамках проекта «Куртки Кобейна», а инициатива привлечь к нему Монеточку исходила от Левы Би-2 (Егор Бортник) — солиста группы «Би-2».

«Я очень признателен ему за идею пригласить Монеточку, потому что наши голоса в результате очень интересно сошлись, и, по-моему, получилась отличная песня», — отметил Шура.

В клипе изображены 3D-модели исполнителей, которые гуляют по Москве.

Напомним, что 5 ноября «Би-2» объявила о создании нового проекта «Куртки Кобейна». Суть проекта в том, чтобы записывать песни вместе с другими популярными певцами. Так, например, «Би-2» уже выпустила песню «Охота на кузнечиков» вместе с солисткой «Ночных снайперов» Дианой Арбениной и басистом «Арии» Виталием Дубининым.

Монеточка — 20-летняя певица из Екатеринбурга, которая выступает в жанрах поп-рок, индии-поп, электроника и антифолк.