Сирийские спецслужбы задержали крупную партию контрабанды в провинции Дамаск. Сотрудники разрешили Федеральному агентству новостей (ФАН) снять на видео итоги операции.

Запрещенный груз сторонники боевиков пытались провести на север Сирии в провинцию Идлиб, которая в настоящее время остается последним крупным оплотом терроризма в стране. В неприметном автомобиле контрабандисты спрятали наркотики и крупную сумму денег в американской, сирийской и турецкой валютах. Однако благодаря работе внутренней разведки Сирии партию контрабанды для боевиков вооруженных группировок в Идлибской зоне деэскалации удалось задержать.

Напомним, 17 сентября в городе Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой были достигнуты договоренности по стабилизации обстановки на севере Сирии. Согласно подписанному министрами обороны двух стран меморандуму, до 15 октября этого года турецкими войсками должна была быть оформлена демилитаризованная зона вдоль линии соприкосновения сторон. Боевики должны были вывести оттуда все тяжелое вооружение и выйти сами, однако к обозначенному сроку Анкаре выполнить свою часть обязательств не удалось.

Радикальные группировки, к которым относятся «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хурас ад-Дин», «Джейш аль-Изза» и запрещенная России террористическая организация «Исламская партия Туркестана» отвергли сочинские соглашения и продолжили нарушать режим прекращения огня

Тем не менее, договоренности России и Турции по Идлибу по-прежнему остаются в силе. Президенты двух стран подтвердили это на саммите, который прошел в Стамбуле 27-го октября. Так, Владимир Путин отметил, что Анкара делает все возможное по выполнению своих обязательств в рамках российско-турецкого соглашения о создании идлибской зоны деэскалация.