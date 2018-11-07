В Киеве на примере Хорватии объяснили, как вернуть Донбасс

Киев, 7 ноября. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш считает, что Киеву необходимо использовать опыт Хорватии и по тому же сценарию вернуть себе утраченные территории Донбасса.

Как отметил чиновник, Украина к настоящему времени вернула 2/3 территории военным путем, как и когда-то Хорватия. Дальше, по его мнению, помощь будет оказана со стороны миротворцев и международной переходной администрации.

Хорватский сценарий, уточнил Черныш, заключается в следующем. На первом — военном — этапе международные миротворцы заходят в Донбасс до российской границы и устанавливают над ней контроль. В этот период будет происходить отвод вооружений. Далее украинская сторона должна дать донецким и луганским чиновникам время на то, чтобы покинуть территорию. Киев же в дальнейшем установит полный контроль над Донбассом.

«Дается срок, и они все постепенно покидают, а временная администрация начинает передавать сферу образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики и возвращаются постепенно», — пояснил Черныш, передает издание «Политнавигатор».

Украинские власти продолжают добиваться возможности введения миротворцев ООН на территорию Донбасса. Как заявлял ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, речь в данном вопросе может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению украинской стороны, миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса вплоть до российской границы.