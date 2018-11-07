Брюссель, 7 ноября. США проводят постоянные консультации с РФ и Турцией, чтобы не допустить массового исхода террористов из Сирии, заявил в среду спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он подчеркнул, что американская сторона знает о существующей угрозе массового исхода террористических элементов из Сирии и Ирака.

«Мы ведем постоянные консультации с нашими международными партнерами, особенно с Россией и Турцией», — заверил Джеффри.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. Силы возглавляемой США международной коалиции находятся на территории Сирии незаконно. Дамаск неоднократно призывал ООН принять необходимые меры в этой связи и прекратить пребывание коалиции на территории САР.

Кроме того, Минобороны РФ неоднократно уличало США в поддержке террористам в Сирии. Так, в ведомстве подчеркивали, что Вашингтон только имитирует борьбу с исламистами в республике. Американская сторона заявляла о победе над ними, когда террористы еще контролировали отдельные территории.

В настоящее время свое присутствие в Сирии сохраняют отдельные незаконные вооруженные формирования. Силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.