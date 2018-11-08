Суперсила для Алеши: родители тяжелобольных детей объединились для борьбы с недугом

На Всемирных играх победителей, которые в девятый раз прошли в Москве, 11-летний Алеша из Великого Новгорода на настоящем взрослом стадионе ЦСКА бежал кросс и стрелял из винтовки. Он не стал первым, не поднялся на пьедестал почета… Но это неважно! Все участники этих игр уже выиграли свою главную битву. Битву со слишком ранней и страшной смертью.

«Прогноз был только один: доживите до операции, а там посмотрим!» — вспоминает мама Алеши события девятилетней давности.

Апрель 2009 года. Молодые родители Светлана и Алексей Ивженко наслаждались весной и уже строили планы, куда рвануть на майские. Но жизнь семьи изменилась в одночасье после звонка из детского сада.

«Говорят: заберите ребенка, ему стало нехорошо. Ну мало ли что, побежала с работы в ясли… — продолжает свой рассказ Светлана. — Когда мне вывели Лешу, я впала в ступор. Утром это был веселый малыш, а отдают мне еле идущего ребенка, изменившегося за несколько часов».

Перепуганные родители побежали по врачам. Через несколько дней МРТ показало: у малыша — опухоль головного мозга. Настолько большая, что сразу после обследования мальчика срочно госпитализировали. Всего за неделю новообразование увеличилось в размерах. Опухоль давила на спинной мозг: отключались речь, дыхание, сердцебиение.

Лешу оперировали в Киеве. Операция длилась 7 часов. Потом 12 «блоков» химиотерапии. А между ними — поездки в Москву для консультаций со специалистами-нейроонкологами.

«Сейчас я не понимаю, откуда брала силы и на химию по несколько суток подряд с капельницей, и на постоянные поездки в Москву между химиями. Силами и стойкостью со мной делились мои родные и близкие: муж и семья. Без их поддержки я бы не смогла физически пройти весь путь, — говорит Светлана. — Уровень медицины в России, по сравнению с Украиной, значительно выше. Нас лечили Врачи с большой буквы. Алексею была назначена лучевая терапия. На Украине даже за деньги из-за возраста нам везде отказывали в облучении».

За две недели Леше оформили российское гражданство, и терапия продолжилась в Москве. Лечение помогло, рак отступил. Но на руках у матери был двухлетний младенец. Лешу всему приходилось учить заново: есть и пить, ходить и говорить — как и других сражающихся с раком детишек.

«Так как опухоль была на мозжечке, то все навыки были утрачены, — рассказывает Света. — На тот моменты нельзя было применять ни физиопроцедуры, ни стимулирующие препараты. Но сын не сдавался, он настоящий боец».

А кто тут не боец?! Папа? Которому в новой стране пришлось искать работу, чтобы обеспечивать семью и реабилитацию сына. Мама? Для которой на долгие годы Леша стал главным «карьерным проектом». Бабушки и дедушки? Изо всех сил пытающиеся помочь молодым людям справиться с тем, о чем даже читать страшно…

Не испытал — не понял. Светлана стала общаться с родителями «особых детей», детей с инвалидностью. Среди своих становилось легче.

Но закрыться в «тепличных условиях», как говорит Света, было бы слишком просто. Леша пошел в школу. Родители все время искали для сына место, где он мог бы заниматься спортом. Многие отказывали, из-за инвалидности.

«Мы занимались плаваньем постоянно», — говорит Света, как все «особые мамы», не отделяя себя от сына.

Про Игры победителей — международные спортивные соревнования для детей, победивших рак, — Светлана знала давно. Не надеясь на удачу, она отправила заявку на участие.

И вот, в руках — приглашение.

«Леша был рад поездке, и мы даже немного тренировались, — говорит Света. — Стеснительность и неуверенность дала о себе знать в первые дни. Но та сумасшедшая энергетика, та сила и упорство, с которыми дети шли на соревнования, полностью совпадает с названием игр. Действительно, там собрались уже Победители. И дети, и родители вместе победили страшный диагноз, победили свои страхи и сомнения. Эти игры дали нам уверенность в завтрашнем дне. Уверенность, что можно жить нормальной жизнью, что хватит оглядываться назад».

Теперь у Светы с Лешей появилась новая мечта — попасть на юбилейные десятые Игры.

— Леша подтягивает плаванье, чтобы заявить себя на десятых играх, — говорит она. — Ведь и у нас будет юбилей: 10 лет.

— … с операции? — догадываюсь я.

Прошу Свету подобрать для нашего материала фотографии с Игр. На одной из них Леша, закрыв лицо руками, сидит на лестнице. Перед ним стоит на коленях Супермен.

— Света, что это за фотография? Лешу что-то расстроило? — спрашиваю я.

— Он не занял призовое место в беге, — говорит Света… (Хорошо, что мы говорим через Интернет и можно не извиняться за слезы.) — Но его наделили суперсилой, и он стал супергероем.

Тут можно было бы поставить точку. Но хочется сказать, что медаль Леша все-таки получил. Когда сошел с московского поезда. От папы.

И это тоже еще не финал.

«Особые мамы» в Великом Новгороде обустраивают пространство, где каждый может получить немного суперсилы. Не для детей, а для родителей.

«Идея пространства родилась из 7-летнего опыта работы фонда «Звездный порт», который помогает новгородцам в трудной жизненной ситуации. За это время мы неоднократно сталкивались с родительским выгоранием, семейными проблемами, психологическим истощением наших подопечных. Ведь родители, особенно мамы тяжелобольных детей, зачастую так сильно сосредоточены на потребностях своего ребенка, что времени и сил для себя просто не остается», — рассказывает о проекте его инициатор, психолог Татьяна Чернева.

Свое сообщество объединившиеся родители назвали «Батарейка».

Мамы проводят семинары и занятия, а собранные деньги — направляют тем, кто только начал свою битву с недугом.

Им тоже очень скоро понадобится суперсила. Суперсила любви и веры в себя.