«Все как будто вдохнули в первый раз»: в Подмосковье школьник спас жизнь пятилетней девочке

Третьеклассник из Протвино спас тонущую в бассейне малышку. Федеральное агентство новостей встретилось с семьей маленького героя, совершившего большой подвиг.

Воскресным днем, 21 октября, Родион Калинин с семьей отдыхал в SPA-комплексе «Дракино» Серпуховского района. Они с мамой уже хорошо поплавали и остановились у бортика, чтобы отдохнуть и поболтать. Глубина там позволяет встать только взрослому высокому человеку, но дети до дна не доставали и бултыхали ногами, держась за край бассейна.

Позади Родиона, примерно в метре от него, у бортика плескалась маленькая девочка. Она была в спортивном розовом купальнике и шапочке, со стороны выглядела как ребенок, серьезно занимающийся плаванием. Позже выяснится, что в SPA-центр девочка пришла с тетей, у которой на руках был грудной ребенок. Возможно, на плач малыша сопровождающая девочку родственница и отвлеклась в какой-то момент.

«Девочка поднималась из воды и опускалась обратно, держась за бортик, — рассказала Федеральному агентству новостей мама Родиона, Елена Воронова. — Она была одета как маленькая спортсменка, и со стороны казалось, что у нее ситуация под контролем, и мы с Родионом отвлеклись, болтали о своих делах. Потом что-то произошло, то ли девочка не рассчитала сил, то ли нахлебалась воды — в общем, ручками она бортик отпустила. К нам быстро подошел друг семьи, Андрей Пыльцин, и очень серьезно, но тихо сказал: «Лена, доставай девочку». Там было так шумно — плеск воды, визги детей, и даже просто не верилось, что такое может быть, казалось, что малышка просто нырнула. Нас будто парализовало.

Родион среагировал быстрее всех, буквально через мгновение мы увидели, что он поднимает девочку со дна. Мы выложили ребенка на полотенце, на бортик бассейна, муж и Андрей стали оказывать ей первую помощь, а мы с Родионом побежали к персоналу с криками «Вызовите скорую, позовите врача!». Потом все спрашивали, сколько это заняло времени. Не знаю, мне казалось, что все длилось бесконечно долго, для нас тогда время как будто остановилось. И когда девочка задышала — мы сами как будто вдохнули в первый раз. Как будто у нас самих в легких была вода».

Когда девочка оказалась на берегу, Родион увидел, что у нее посинели губы и пальчики, малышка не двигалась и не шевелилась. Он ужасно испугался, и стал спрашивать: «Мама, мы не успели? Почему она не реагирует? Она умрет?».

К счастью, все закончилось хорошо. Реанимационные процедуры помогли, скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, а семья Родиона быстро собралась и отправилась домой.

«Домой в Протвино добирались в тишине, — вспоминает Елена. — Никто всю дорогу не проронил ни слова. Следом ехала скорая с пострадавшей девочкой. Мы просто не могли говорить. И потом дня два старались отвлекать Родиона, он очень переживал и даже плакал, постоянно спрашивал о судьбе девочки. Мы рассказали ему, что малышка в больнице, с ней все будет хорошо. У него очень жесткий график занятий, но он каждый день о ней спрашивает, хочет сам увидеть, что с ней все в порядке».

График у Родиона действительно впечатляющий. Мальчик очень любит путешествия и новые места, ему не нравится сидеть дома. Правда, времени на все это особо нет. Он хорошо учится и пользуется авторитетом среди одноклассников. Конечно же, нравится девочкам. Но родители подходят к его воспитанию серьезно: в неделю он 6 раз посещает секцию по гандболу и 4 занятия по английскому языку. На все летние каникулы он уезжает с бабушкой в Крым, где у нее летний домик. Кстати, именно там, на море, он и научился так хорошо плавать. Но больше всего на свете Родион мечтает поступить в тульское суворовское училище.

«Он очень старается, — поделилась гордостью Елена. — Дома мы ему повесили турник, чтобы он сдал все нормативы по подтягиваниям. Он хочет стать военным, хочет защищать Родину. Мечтает 9 мая выйти на Красную площадь и торжественно прошагать там. Принимают в тульское училище с 5 класса, и он уже целенаправленно готовится к поступлению».

На сегодняшний день родители пострадавшей малышки не вышли на связь с семьей Родиона.