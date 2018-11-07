Около 100 евродепутатов призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Брюссель, 7 ноября. Депутаты Европарламента направили открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом отказаться от реализации российского проекта «Северный поток — 2». Письмо подписали около 100 депутатов Европейского парламента и политиков из стран ЕС.

По их мнению, строительство газопровода «Северный поток — 2» «раскалывает Евросоюз», а также противоречит концепции «европейской энергетической политики» и увеличивает энергозависимость ЕС от России.

«Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении «Северного потока — 2», — говорится в тексте письма.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность газопровода составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год. США, а также ряд стран ЕС выступают против строительства газопровода, однако Берлин полностью поддерживает реализацию проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.