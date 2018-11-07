Киев, 7 ноября. Украинский министр по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш предложил готовить депутатские мандаты для представителей Донецкой и Луганской народных областей. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, для того, чтобы представители ДНР и ЛНР могли заседать в Раде, не нужно переделывать Конституцию. Для этого необходимо лишь направить представителей республик в уже существующие на Украине парламентские фракции, заявил он.

В качестве примера он приводит Меджлис1 крымско-татарского народа (запрещен в России), который никоим образом не упоминается в Конституции, но в работе парламента принимает активное участие. Он добавил, что некоторые фракции, в частности «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», взяли себе представителя.

Черныш высказал мнение, что представителей республик Донбасса должны забрать «пророссийские» партии.

«Например, пророссийские политики, которые по задумке должны прийти к власти. Это не обязательно будет тот самый человек. Сейчас смотрите — Захарченко [бывший глава ДНР Александр Захарченко] исчез, имеется в виду из жизни, Плотницкий [бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий] исчез в России, а им на смену приходят люди, которые по задумке не должны быть такими негативными персонажами. Должны быть такие нейтральные», — отметил он.

Телеведущий Матвей Ганапольский в свою очередь предложил перехитрить Донбасс, направив миротворцев, которые бы закрыли границу с Россией.

«Если им захочется в Верховную раду, то и к ним [в Донбасс] должны прийти украинские законы. Но важнее перекрыть границу – а тогда им конец», — сказал он.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. ДНР и ЛНР после госпереворота в Киеве провели местные референдумы о самоопределении, по итогам которых большинство жителей поддержали образование республик. В Киев в ответ на отказ ДНР и ЛНР подчиняться новой власти начали силовую операцию в регионе. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе решается, в том числе на минской площадке. В ходе переговоров было принято несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако, несмотря на соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются. По последним данным, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.