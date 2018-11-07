«Не может быть, чтобы своих так топтали»: преследуемой на Украине семье дончан не дают легализоваться в РФ

Что-то не поддающееся здравому рациональному объяснению творится в России в отношении соотечественников — русских людей, стремящихся легализоваться в нашей стране. Буквально на днях президент России Владимир Путин объявил о новой концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

В ходе своего выступления на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Путин заявил о необходимости упрощения процедуры получения российского гражданства соотечественниками. Ранее российский лидер также неоднократно заявляя о необходимости возвращения в Россию русских людей из ближнего и дальнего зарубежья. Принимались решения, нормативно-правовые акты и т. д…

Но факт остается фактом: соотечественникам по-прежнему трудно перехать в РФ или хотя бы получить разрешение на временное проживание. Бесконечная череда чиновников, бессмысленное хождение по кабинетам, в которых каждый новый сотрудник ФМС исправляет исправленное предыдущим и выдвигает новый пакет требований к просителю. Впрочем, ни для кого не секрет, что довольно часто все решает определенная сумма. Что это – результат чиновничьих корысти и равнодушия или сознательный саботаж инициатив президента? Вопрос открытый…

Странники Русского мира

В то же время русским людям легализоваться крайне сложно — разве что посредством уплаты довольно серьезных сумм в рамках незаконных и полузаконных схем. Регулярно становится известно, что российские суды приговаривают ополченцев Донбасса, случайно затянувших на несколько дней с регистрацией, к выдворению на территорию Украины, где их ждет неминуемая расправа, либо, если очень повезет, длительное тюремное заключение.

Из того же ряда — история семьи Руслана и Татьяны Мармазовых, идейных активистов Русской весны. Федеральное агентство новостей решило разобраться в происходящем.

В 2014 году, когда весь Русский мир жил надеждой на торжество Новороссии, Руслан работал начальником пресс-службы футбольного клуба «Шахтер», а его супруга Татьяна — проректором Донецкого университета (ДонНУ), занималась научной деятельностью.

«Мы с самого начала однозначно приняли Русскую весну в Донбассе, — рассказывает Руслан Мармазов. — Участвовали во всех митингах, а Таня принимала участие в событиях еще и как депутат — она на тот момент была действующим депутатом донецкого городского совета».

Потом Татьяне Ивановне в Москве предложили интересный, важный и нужный проект, связанный с помощью бойцам киевского «Беркута», которые пострадали во время событий на Майдане. Отметим, что орудовавшие на Площади независимости в Киеве националисты отличались особой жестокостью, живописать которую здесь вряд ли уместно. При этом в больницах города врачи уделяли внимание в основном участникам госпереворта, а сотрудникам правоохранительных органов — по остаточному принципу. Некоторым «беркутам» такое отношение стоило жизни. Кого-то вывозили в РФ родственники и российские общественники. Те, кто не пострадал либо не был тяжело ранен, пытались выехать сами.

Семья Мармазовых приехала в Россию. Это для них был не побег, как это иногда бывает, за лучшей долей, а абсолютно осознанный цивилизационный выбор.

«Да, сейчас, невзирая на все неприятности и, прямо скажем, издевательства над нашей семьей, мы все равно не отказываемся от русской идеи. Мы считаем, что везде бывают отклонения, перегибы и, в конце концов, могут быть и внутренние враги», — отмечает Руслан.

Оказавшись в России, семья приняла решение легализоваться. На этот, как потом выяснилось, нелегкий, тернистый пусть они вступили в 2016 году. Им удалось оказаться среди тех, кто мог получить разрешение на временное проживание по квоте российского МВД, — что бывает не часто. Происходило это, по словам Мармазова, в Туле. В целом считается, что получить РВП и ВНЖ, а в ряде случаев и гражданство в регионах проще, чем в Москве, куда всеми правдами и неправдами стараются попасть тысячи выходцев из бывших советских республик.

«Мы, конечно, радостные, в предвкушении того, как мы поработаем на благо России, полные идей, ринулись оформлять необходимые документы. Нас поджидало серьезное разочарование: нам с Татьяной отказали в разрешении на временное проживание, причем с совершенно кошмарной мотивировкой — что мы чуть ли не враги России! Что, безусловно, звучит дико, и каждый, кто нас знает, это подтвердит…» — рассказал Руслан.

При этом Татьяне предложили выехать из России, закрыв въезд в РФ на пять лет. Семья, конечно была обескуражена и стала пытаться доказать свою правоту в судах и т. д. Постепенно выяснилось, что некие недоброжелатели, видимо — могущественные и имеющие серьезные рычаги влияния, фальсифицировали Татьяне два пересечения границы с ДНР — 14 сентября и 16 октября 2016 года — которых она не совершала.

Естественно, на Украине ни Руслан, ни его супруга не были, они там во всех «расстрельных списках» — ряд украинских СМИ даже объявил Мармазову «мамой Русской весны». То есть речь именно о якобы имевшем место быть факте пересечения осенью 2016 года границы с Донецкой народной республикой. Это стало формальным поводом обвинить Татьяну в нарушении миграционного законодательства.

На одном из многочисленных судов было вынесено решение о «мягкой депортации» Татьяны Мармазовой. То есть ей дали возможность выехать самой — хоть в ДНР, хоть в Белоруссию или Сербию, хоть в Германию — куда угодно, при этом в Россию обратно она не сможет въехать в течение пяти лет.

А в ДНР из другого государства она может вернуться по понятным причинам только через Россию. Для Мармазовых это был шок, поскольку у них все же теплилась надежда, что происходящее, — все-таки недоразумение, сбой программы.

«Ну не может быть, чтобы своих так топтали!» — недоумевает Руслан.

Не желая помогать идеологическим врагам, которые радуются любой неудаче сторонников Русского мира, Мармазовы долгое время не предавали огласке свои неприятности. Но после этой истории молчать было уже нельзя.

«Я всю жизнь занимаюсь журналисткой, но не думаю, что какой-то мой текст читался так активно, как эти куцые строчки в Facebook. Откликнулись очень многие люди, в том числе и коллеги-журналисты, и депутаты», — поделился Руслан.

В зоне особого внимания

Более того — в Госдуме РФ принимали по судьбе Татьяны Ивановны персональное решение. Это, конечно, была для нее большая честь — что ей одной занимается целый парламент великой державы. Но в итоге — не сработало. Татьяна так и не смогла легализоваться. Она не может выехать на Украину — это для нее смерти подобно. Выехать в Донецк — там тоже есть определенные моменты, потому что, как оказалось, и там у Мармазовых есть грозные враги.

Подтверждением тому, что в Донецке в отношении Мармазовой происходит что-то странное, по словам Руслана, является операция годичной давности «Шифровальщик». В ходе нее были обнародованы документы, предоставленные перебежчиком из СБУ: были проанонсированы скандальные разоблачения режима Порошенко, однако в итоге свет увидели только малозначимые документы и вместе с ними — якобы обличающие Татьяну в сотрудничестве с СБУ.

«Такой, знаете ли, WikiLeaks поселкового масштаба», — грустно иронизирует Руслан.

«Там было невооруженным глазом видно, что это фальсификация. Компьютерщики это подтверждают, что этим документы только что сфабрикованы, а вовсе не появились, как заявляется, два или три года назад», — объясняет Мармазов.

Он особо отметил, что после этого операция «Шифровальщик» была свернута и больше никаких разоблачений мир не увидел. При этом где находится перебежчик и что вообще это было — никто не знает.

То есть в Донецк Татьяне теперь ехать опасно, на Украину — смертельно опасно, в России ей оставаться нельзя.

За нее вступись многие заметные в РФ люди. Это и депутаты Константин Затулин и Сергей Шаргунов, и находящийся сейчас в России бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, а также другие депутаты, общественные деятели и журналисты.

«Нам сказали, что вопрос сейчас как-то не решается, — не знаю почему, мне это тяжело понять, — но нас оставят в покое. Я сейчас работаю по патенту, поскольку гражданства у меня нет, но, во всяком случае, это дает возможность как-то сводить концы с концами. Жена, естественно, работать не может — она нелегал. Но нас хотя бы до последнего времени не трогали!» — рассказал собеседник ФАН.

Не так давно к Мармазовым начали заходить участковые. Последний визит состоялся буквально вчера, 6 ноября 2018 года, около 21.30. Татьяны в этот момент дома не оказалось, она уехала к друзьям в соседнюю область. Руслану представители правоохранительных органов заявили, что им поставлена задача отконвоировать его супругу в прокуратуру.

«Мне удивителен такой подход. Вообще все это, знаете ли, что-то из творчества Кафки! Какой-то сюр полнейший! Фильм ужасов наяву! Но когда участковый собирается в полдесятого ночи конвоировать в прокуратуру очень «опасного» доктора наук, у меня это вызывает определенные вопросы. Где документы? Почему не вызывают повесткой? Мы ни от кого не прячемся, мы везде указываем наш адрес, ведь мы на него получаем ответы из судов! Мы в полнейшем ужасе…» — говорит Руслан.

Мармазов отмечает, что эмоциональное состояние и у него, и у Татьяны очень скверное, потому что им в очередной раз нанесли удар, — при том, что они совершенно не понимают, — из-за чего все это происходит, кому это нужно.

Россия — мать или мачеха?

Руслан задается логичным вопросом: «Какую выгоду Россия будет иметь, если погубит искренне преданную ей православную русскую семью?!» На фоне новых инициатив Владимира Путина, касающихся судеб соотечественников, все это выглядит тем более дико.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к депутату Государственной думы РФ Сергею Шаргунову, который активно поддерживает защитников и активистов Русской весны.

«Я максимально поддерживаю и Татьяну, и ее мужа, и направляю все необходимые запросы», — заявил он.

По мнению парламентария, необходимо добиться разговора Мармазовых с главой Донецкой народной республики, чему он лично постарается поспособствовать.

«Должна быть гарантия честного, прозрачного и открытого диалога по поводу этой непростой ситуации, поскольку Мармазовы, по их словам, оказались жертвами провокации», — уверен Шаргунов.

Собеседник ФАН убежден в том, что необходимо защищать всех наших людей от депортаций и выдворений.

«Будем помогать, буду заступаться! Как депутат прилагаю все необходимые усилия», — заверил он корреспондента ФАН.

Сергей Шаргунов с сожалением констатировал, что русским людям часто бывает сложно на Родине.

«Как бы это ни было больно и горько говорить, зачастую Россия, к сожалению, ведет себя, как мачеха, по отношению к нашим людям. Эта ситуация не единичная — люди ходят по бесконечным бюрократическим лабиринтам, пытаясь получить не только желанные паспорта граждан РФ, но и просто как-то закрепиться в России. Да, сложно. И с этим необходимо сражаться!» — полагает он.

«Мы с коллегами внесли необходимые законопроекты, которые, надеюсь, все же будут приняты. Они существенно облегчат положение соотечественников в нашей стране», — подытожил он.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за судьбой Мармазовых. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время эта дикая и странная ситуация будет разрешена.