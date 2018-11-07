Яровая прокомментировала закон, запрещающий возвращать продукцию поставщикам

Москва, 7 ноября. Закон, запрещающий возвращать нереализованную продукцию поставщикам, открывает перед российскими предприятиями новые возможности по планированию и расширению своего производства. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, новая мера будет выгодна и покупателям. Яровая также напомнила, что, по оценкам экспертов, сейчас необоснованные убытки производителей от возвратов составляют около 300 миллиардов рублей в год.

«Принятая нами мера позволит сохранить производителю реальные средства, которые теперь пойдут на развитие и повышение качества продовольствия», — сказала Ирина Яровая, пишет «Парламентская газета».

Закон также должен защитить предприятия малого и среднего бизнеса: он должен исключить фактор недобросовестной конкуренции. Установление запрета на возврат нереализованной продукции сроком годности до 30 дней является консолидированной позицией правительства и Госдумы России по защите отечественных производителей, подчеркнула Яровая. Вице-спикер также отметила, что, с учетом внешних экономических факторов, шаги в поддержку российского бизнеса продиктованы необходимостью обеспечить продовольственную безопасность в стране.