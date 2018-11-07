Киев выучил повадки российского медведя: Порошенко призвал ЕС последовать примеру Украины

Киев, 7 ноября. На примере Украины можно учиться, как противостоять «российской агрессии», которая угрожает Европе. Об этом заявил в ходе выступления на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» глава Украины Петр Порошенко.

«Те способы, которые Россия шлифует в Крыму и Донбассе, касаются не только Украины, и другим странам Европейского союза необходимо последовать примеру Украины, как противостоять агрессии России», — заявил он, добавив, что за четыре года Киев «отлично выучил повадки российского медведя».

По мнению Порошенко, Москва якобы «использует против Киева информационные атаки», а также пытается расшатать ситуацию внутри страны.

Глава Украины также заявил, что российская политика против Украины стала общим вызовом для всего евроатлантического сообщества, передает Liga.net.

Порошенко заявил, что Крым на сегодняшний день стал базой для российских крылатых ракет.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украинские власти все равно считают Крым своей территорией. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что тема Крыма закрыта «окончательно».

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Конфликт в регионе пытаются также урегулировать на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает республики Донбасса.