Берлин, 7 ноября. Главным стимулом реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» для европейских стран является его экономическая целесообразность и выгодность. Об этом сообщил помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов в ходе 11-й российско-германской сырьевой конференции в Потсдаме.

По словам Молодцова, несмотря на позиции некоторых евроскептиков, реализация проекта имеет экономическую целесообразность, что является главным стимулом для европейских стран.

Также Молодцов добавил, что «Газпром» активно работает над реализацией проекта, хотя компании приходится сталкиваться со сложностями со стороны не совсем осведомленных участников обсуждения. Молодцов выразил уверенность, что российская сторона приложит все усилия для реализации проекта.

Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство двух газопроводов из России в Европу. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря.