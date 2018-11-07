«Могут пригласить в подвал»: СМИ узнали, как Порошенко укрощает строптивых министров на Украине

Киев, 7 ноября. Большинство стратегических для Украины вопросов решаются не в ходе заседаний правительства, а непосредственно в администрации президента страны Петра Порошенко некой «стратегической девяткой», в которую входят первые лица государства. Об этом рассказал источник в украинском правительстве.

По данным неназванного члена Кабмина, в состав «девятки» входят Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, а также «остальные».

Как пишет «Украинская правда», на заседаниях украинского правительства всегда утверждаются принятые в «девятке» решения. По данным издания, о заключениях «стратегички» министры и члены кабинета министров узнают непосредственно перед заседаниями.

«Тебе просто говорят, что есть такое решение, и ты должен за него проголосовать. Если есть вопросы, то давай — иди «наверх». И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать? Просто сидишь и поднимаешь руку», — объяснил источник газеты.

Газета пишет, как Порошенко укрощает строптивых министров на Украине. Если кто-то из «обычных министров» не согласен с решением «девятки», то его зовут на «отдельный разговор» с Гройсманом или Порошенко, а также «могут пригласить в подвал».

«Особенно строптивых могут «пригласить» в подвал здания правительства», — подчеркнул источник.

Он добавил, что речь идет о бункере в подвальном помещении здания правительства. По данным издания, помещение используют для «конфиденциальных» переговоров.

Ранее сообщалось, что режим Порошенко начинает беспокоить даже верных союзников. Также СМИ писали, что Порошенко «дослужился» до звания «тоталитарный диктатор». Украинские пользователи соцсетей назвали президента страны Петра Порошенко тираном и тоталитарным диктатором, комментируя арест народного депутата Игоря Мосийчука.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом ФАН указал, что действующая украинская власть фактически устроила геноцид собственных граждан. По мнению депутата, мировое сообщество признает, что в Киеве произошел кровавый антиконституционный переворот. А значит, страны должны принимать все возможные действия, чтобы обеспечить безопасность собственных граждан и своего имущества.

«Украина ведет военные действия против собственного народа. Поскольку Киев расценивается мировым сообществом как вооруженная диктатура, которая устроила гражданскую войну в собственной стране, то, естественно, суда необходимо проверять. Это вынужденная мера», — сказал член нижней палаты парламента.

Кроме того, он обратил внимание на то, что де-факто Украина находится под внешним управлением, а значит, представляет определенную опасность для России.

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал инцидент, во время которого Петр Порошенко нагрубил журналисту. Ранее украинский президент, находясь с рабочей поездкой в Николаеве, пришел в ярость, услышав от местного журналиста неудобный вопрос о невыполненных обещаниях.

Порошенко схватил микрофон, закрыл его рукой, после чего сказал журналисту: «Ты выйдешь — и я тебе расскажу». После чего к репортеру подскочил глава администрации области и просто оттолкнул его от президента. Азаров подчеркнул: «Каков политик, такова и демократия».