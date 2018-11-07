Наказание за подделку документов может быть увеличено до трех лет заключения

Москва, 7 ноября. Госдума РФ в первом чтении одобрила поправку к Уголовному кодексу РФ и Кодексу об административных правонарушениях, согласно которой наказание за подделку документов может быть увеличено до трех лет лишения свободы.

Согласно проекту закона, срок ограничения или лишения свободы за подделку документов увеличится с двух до трех лет, кроме того, может быть выбрана мера пресечения в виде принудительных работ.

Также устанавливается наказание за приобретение, хранение, перевозку и использование заведомо поддельных документов, удостоверений, штампов, печатей. Наказание за эти преступления предусматривает ограничение, лишение свободы или принудительные работы на срок до года. Кроме того, ужесточается наказание за предоставление заведомо ложных сведений для получения документов.

Замглавы МВД Игорь Зубов в ходе заседания отметил, что поправки продиктованы участившимися случаями подделки документов, особенно в сфере регулирования миграционных отношений.