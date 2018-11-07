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Лужков объяснил, почему «не слезает с комбайна»

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Лужков объяснил, почему «не слезает с комбайна»

Москва, 7 ноября. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ставший фермером после ухода с госслужбы, заявил, что он не собирается бросать свою новую работу.

«Один из механизаторов из хороших побуждений говорит: «Слушай, заканчивай, тебе уже за 80». Я говорю: «Я сам себе поставил так задачу: если я слез с комбайна, я умер», — рассказал он телеканалу «Мир 24».

Экс-мэр напомнил, что освоил профессию комбайнера еще в 1950-х годах, когда поднимал целину. По его словам, у человека все получается, когда он делает что-то полезное.

Напомним, что Лужков с 1990 по 1991 годы работал председателем исполкома Москвы, а с 1992 по 2010 годы — мэром. За время его правления внешний вид столицы сильно изменился. Было построено множество новых зданий, дорог и транспортных развязок, однако в то же время мэрия в те годы регулярно подвергалась критике за точечную застройку.

Автор: Антон Соколов
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