ОЗХО под пятой США: почему Запад не в состоянии расследовать факты применения химоружия в Сирии

Расследования фактов применения химического оружия в Сирии проводятся с нарушениями, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, реальные факты применения химоружия на Ближнем Востоке боевиками игнорируются, вместо этого западные страны используют «Белые каски» для организации различных постановок.

«Так называемые доказательства [фактов применения химоружия в Сирии] создаются путем подтасовки фактов и вбросов в медийное пространство видеороликов, сфабрикованных представителями «Белых касок» и подобных им структур. Наряду с этим факты использования отравляющих веществ террористическими группировками всячески замалчиваются. Доклады миссии [Организации по запрещению химоружия по установлению фактов его применения в Сирии] опираются на материалы и свидетельства, получаемые дистанционным путем в основном от оппозиционных структур», — констатировал российский государственный деятель.

Он добавил, что расследования проводятся с грубыми нарушениями действующей международной нормативной правовой базы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей также отметил, что коллективный Запад глух к происходящему в мире. Также он указал, что международные организации фактически контролируются Соединенными Штатами.

«В сегодняшнем мире нет никаких независимых организаций и институтов, которые могли бы дать достоверную информацию. Когда в посольстве Саудовской Аравии в Турции расчленяют журналиста, организации и журналистское сообщество молчат. Когда применяется химическое оружие, в том числе фосфорные бомбы, ООН молчит. И ОЗХО будет молчать. Все организации находятся под пятой американцев и используются ими как инструмент морального и информационного давления на Российскую Федерацию, не более того», — заключил член нижней палаты парламента.

Также он назвал условие, при котором мировое сообщество наконец услышит Россию и ее доводы.

«Это произойдет, кода Российская Федерация помимо ядерной державы станет еще и экономической и демографической державой», — резюмировал Александр Шерин.

Добавим, коалиция во главе с США неоднократно и бездоказательно обвиняла официальный Дамаск в организации «химатак». В дальнейшем эти обвинения использовались в качестве формального повода для нанесения авиаударов по территории суверенного государства. Россия же в свою очередь многократно подчеркивала, что инциденты с применением «химоружия» — это провокации боевиков и подконтрольных Западу организаций.