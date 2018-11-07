Порошенко причислил украинскую армию к сильнейшим в Европе

Киев, 7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко пересмотрел оценку украинской армии, причислив ее к десятке сильнейших в Европе.

Об этом он заявил собравшимся на конференции в Киеве под названием «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

«На сегодняшний день мы имеем факт, когда международные рейтинги, а последний был опубликован только два дня назад, относят украинскую армию, к десяти сильнейшим в Европе. Эти рейтинги авторитетные и независимые», — заявил глава Украины.

Стоит отметить, что украинский президент и ранее заявлял, что армия страны — «одна из самых боеспособных в Европейском союзе». Правда, затем Порошенко немного скорректировал свои слова, заявив, что армия Украины является одной из самых эффективных на континенте.

Его слова были высмеяны многими политическими и общественными деятелями, в том числе военными экспертами. Например, депутат Верховной рады Вадим Рабинович с иронией отметил, что если армия Украины насколько сильна, как утверждает Порошенко, то ей незачем стремиться в НАТО — она и так всех победит.

На днях был опубликован рейтинг сильнейших армий Европы, составленный аналитиками одного из ведущих мировых новостных порталов Business Insider. Россия возглавила список, который ранжировался учетом таких характеристик, как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, численность личного состава.

Второе место после России заняла Франция. Третья строчка рейтинга досталась Великобритании. Украина заняла в нем десятое место.