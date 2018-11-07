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Политика

Лужков: Лучшая политика — это создать хорошие условия для жизни людей

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Лужков: Лучшая политика — это создать хорошие условия для жизни людей

Москва, 7 ноября. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что никогда не считал себя политиком.

Лужков отметил, что на посту мэра столицы он никогда не пытался вести свою деятельность в политическом русле, полностью посвящая себя хозяйственной работе.

«Я никогда себя не сращивал с политиками и политикой. Ну, вот так получилось, и она меня не тяготила, политическая деятельность, больше хозяйственная деятельность», — рассказал Лужков в интервью телеканалу «МИР».

Он также добавил, что «самая лучшая политика — это создание лучших условия для жизни людей». Лужков подчеркнул, что в своей работе он всегда руководствовался данным принципом.

 

Автор: Артем Никулин
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