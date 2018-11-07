«Дай дураку раскрыть рот, и он сам все расскажет»: «Гоблин» Пучков высмеял депутатов Рады, написавших «запорожское» письмо

Депутаты Верховной рады Украины, попавшие под российские контрсанкции, написали письмо президенту России Владимиру Путину. Послание, которое украинские нардепы презентовали, нарядившись героями картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», изобилует грубыми и чрезвычайно глупыми ругательствами, которые авторам, видимо, кажутся невероятно остроумными.

«Юмор» в народ пошел со страницы в Facebook известного своей русофобией депутата Рады Алексея Гончаренко, который раньше удивлял европейцев дикими выходками на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Среди авторов или причастных к этому спектаклю оказались также нардепы Владислав Севрюков, Олег Барна, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Оксана Юринец, Богдан Онуфрик и Григорий Тимиш.

Инициаторов этой бездарной и бессмысленной выходки едко высмеял писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»).

Послание Путину, которое якобы пародирует знаменитое письмо запорожских казаков, по сути является самой яркой характеристикой его авторов — депутатов Рады, отметил Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Любой автор пишет книги, снимает кино, сочиняет стихи всегда сам про себя, — сказал писатель. — В данном случае граждане тоже показывают самих себя: что они думают, как действуют. Свобода слова — великая вещь: дай дураку раскрыть рот, и он сам про себя все расскажет так, что никакие разоблачения уже не нужны».

Именно это и произошло с «остроумцами» из Рады, отметил Пучков.

«Что касается Украины, то там, по-моему, такое шапито со всех сторон: любую чушь, которая придет в голову и про которую только и подумаешь — ну какая чушь только в голову ни придет — на Украине немедленно воплотят в жизнь в наилучшем виде. При этом, естественно, покажут себя полными идиотами, кем данные представители украинского государства, по-моему, и являются», — эмоционально подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Напомним, на прошлой неделе Россия ввела санкции против ряда украинских компаний, а также против чиновников, политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Москва подчеркивает, что эти меры стали зеркальным ответом на аналогичные действия Киева.