Украине не удалось продать арестованное российское судно «Норд»

Киев, 7 ноября. Украина не смогла продать арестованное российское судно «Норд». Торги сорвались из-за того, что все поданные заявки на аукцион были отклонены. Соответствующая информация содержится на сайте украинского государственного предприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом».

Аукцион по продаже «Норда» должен был состояться 7 ноября. Стартовая цена российского судна составила 1,6 миллиона гривен (около 3,76 миллиона рублей). На конкурс было подано 12 заявок от участников, однако ни одна из них не была одобрена. Причины отклонения заявок не раскрываются. Торги признаны не состоявшимися.

Напомним, украинские пограничники незаконно задержали российское рыболовецкое судно «Норд» весной 2018 года. Капитану «Норда» грозит тюремный срок за «незаконное пересечение границы» Украины. Москва в связи с действиями Киева усилила досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной. 30 октября семь членов экипажа «Норда» были обменены на семерых украинских моряков и вернулись домой.