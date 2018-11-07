В Госдуме пообещали адекватно ответить на закон Киева о нарушении россиянами госграницы

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы россиянами. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Верховной рады. Отметим, что парламент поддержал ужесточение ответственности еще 18 октября.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест на срок до 15 суток. Теперь же украинские законодатели будут наказывать граждан, лишая их свободы до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а за совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Примечательно, что в пояснительной записке к документу сообщается, что уголовную ответственность будут нести исключительно «лица, имеющие гражданство государства-агрессора или другие лица в интересах государства-агрессора», которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Для Киева «главным внешним врагом и агрессором» является Россия. Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей назвал украинский закон провокацией и подчеркнул, что власти будут защищать россиян от киевского произвола.

«Это провокация, направленная против российских граждан и граждан других стран, которые будет посещать Донбасс, Луганск и Крым, как они [украинские власти] посчитают. Тем самым Киев пытается оказывать давление на людей, пересекающих Крым, — это все бесполезно и не имеет под собой никаких реальных последствий», — заметил собеседник агентства.

По словам депутата, инициатива Порошенко лишь еще больше усугубит и без того напряженный диалог Киева с Москвой.

«Будет лишь осложнение отношений между Украиной и Россией. А Крым за эти 4 года пересекло не менее 20 миллионов человек, против которых и собираются вводить меры в Киеве», — добавил Чепа.

Парламентарий отметил, что Москва будет оказывать всяческое содействие россиянам, которые будут страдать из-за провокационного закона Верховной рады.

Он напомнил, что, как и в случае с незаконным задержанием украинской погранслужбой экипажа российского корабля «Норд», Россия будет принимать ответные меры.