Сирия поддержала друзов на Голанских высотах: видео ФАН с митинга в Эль-Кунейтре

Жители города Айн-аль-Тина в провинции Эль-Кунейтра устроили митинг солидарности в поддержку друзского населения, проживающего на территории оккупированных Израилем Голанских высот. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на мероприятии.

На прошлой неделе по призыву вождей сирийской общины друзов в административном центре Голан — Маджаль-Шамсе был проведен массовый митинг против намерения Тель-Авива провести выборы в местные органы власти на оккупированной Израилем территории Сирии. Люди, пришедшие на демонстрацию, заявили о своем единстве с родиной и бойкоте выборов.

Однако израильские полицейские решили разогнать мирный протест силовыми методами. Против демонстрантов были применены резиновые пули и слезоточивый газ, некоторые участники акции были задержаны. Как сообщали местные источники, в результате неоправданных действий полиции Израиля пострадало несколько человек, включая женщин, детей и религиозных шейхов.

В ответ на репрессии со стороны Тель-Авива лидеры друзской общины объявили в Манджаль-Шамсе всеобщую забастовку.

Поддержало демонстрантов и Министерство иностранных дел САР, которое направило в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций послание с требованием осудить репрессии со стороны Израиля в отношении мирных граждан, а также остановить его поселенческую политику на оккупированной земле.

«Голанские высоты являются неотъемлемой частью Сирии, которая рано или поздно всеми доступными средствами добьется их возвращения», — подчеркивается в документе.

На стороне демонстрантов выступили и друзы, проживающие в провинции Эль-Кунейтра, которые провели в Айн аль-Тине митинг в поддержку непоколебимости жителей оккупированных территорий и их отказа от деспотической оккупационной политики против жителей Голанских высот и так называемых израильских местных выборов.