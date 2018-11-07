СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии, где член банды Цапка жарил шашлыки

Москва, 7 ноября. Следственный комитет начал проверку по размещенной в СМИ фото члена банды Цапка Вычеслава Цеповяза, поедающего в колонии крабов и шашлыки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки в центральном аппарате ведомства. Отмечается, что он потребовал «дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исполнительного учреждения», которые, судя по появившимся в СМИ фотографиям, стремятся облегчить условия отбывания наказания Цеповязу.

«При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась фотография Цеповяза, на которых он ест в колонии крабов, икру и шашлыки. В пресс-службе УФСИН России по Амурской области, комментируя инцидент, сообщили, что фотография была сделана в 2015 году.

Напомним, Цеповяз приговорен к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской. Членов банды Цапка осудили осенью 2010 года.