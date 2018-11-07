Объявлен автор текста для «Тотального диктанта — 2019»

Москва, 7 ноября. Автором текста для ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в 2019 году стал российский писатель и литературовед Павел Басинский. Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

По ее словам, акция направлена не только на продвижение грамотности, но и на привлечение внимания к современной русской литературе. В 2019 году участникам «Тотального диктанта» будет представлен текст российского писателя Павла Басинского.

«В этом году мы вновь остановились единодушно на авторе. С удовольствием представляю вам Павла Басинского», — сказала Ребковец.

Басинский отметил, что сразу дал согласие на участие в акции. Писатель подчеркнул, что для него большая честь стать автором «Тотального диктанта». В 2019 году акция «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля. 14 городов России претендуют на звание столицы акции, выборы которой состоятся 2 февраля, передает «ФедералПресс».