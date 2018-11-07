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«Нужен лес — восстанавливайте»: РФ может запретить экспорт древесины в КНР

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«Нужен лес — восстанавливайте»: РФ может запретить экспорт древесины в КНР

Москва, 7 ноября. Россия может запретить экспорт древесины в КНР из-за продолжающихся незаконных вырубок со стороны получивших лицензию на лесозаготовку китайских компаний. Об этом в среду заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совфеде.

По его словам, Китай является главным потребителем российской древесины, однако сложившаяся практика незаконных вырубок не устраивает ни президента РФ Владимира Путина, ни председателя правительства Дмитрия Медведева.

В связи с этим кабмин рассматривает возможность временного запрета на продажу древесины в Китай. Кобылкин также предложил китайских партнеров построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления леса.

«Если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — подчеркнул он.

Автор: Антон Соколов
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