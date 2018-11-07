«Нужен лес — восстанавливайте»: РФ может запретить экспорт древесины в КНР

Москва, 7 ноября. Россия может запретить экспорт древесины в КНР из-за продолжающихся незаконных вырубок со стороны получивших лицензию на лесозаготовку китайских компаний. Об этом в среду заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совфеде.

По его словам, Китай является главным потребителем российской древесины, однако сложившаяся практика незаконных вырубок не устраивает ни президента РФ Владимира Путина, ни председателя правительства Дмитрия Медведева.

В связи с этим кабмин рассматривает возможность временного запрета на продажу древесины в Китай. Кобылкин также предложил китайских партнеров построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления леса.