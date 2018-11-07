Киев, 7 ноября. Депутаты Верховной рады в ответ на примененные к ним экономические меры решили написать письмо президенту России Владимиру Путину. Для этого они вырядились в костюмы казаков и попытались спародировать картину Ильи Репина «Письмо запорожцев турецкому султану».

Об «акции» на своей странице в Facebook рассказал депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. Также в пародии приняли участие его коллеги по Раде Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Гончаренко разместил в соцсети фотографии разодетых в казачьи костюмы политиков, а также текст самого письма. Обращение к картине Репина политик объяснил тем, что, хотя адресат послания изменился, принцип международных переговоров остался таким же.

«Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой. <…> Вот так тебе украинский народ высказал», — говорится в послании.

При этом в письме украинские депутаты не стали ограничивать себя в средствах выражения. Большая часть текста представляет собой нецензурную лексику и ругательства.

Украинские пользователи социальных сетей не разделили веселого настроя своих «народных слуг». Поведение депутатов они назвали недостойным парламентариев, а маскарад, которые политики устроили в Раде, — недопустимым в цивилизованном государстве.

«С таким шапито надо устраивать гастроли по миру, глядишь бы и поправили состояние бюджета», — заметили комментаторы.

«Простите, это Верховная рада или цирк с театром комедии? Вы живете на мои налоги, а занимаетесь откровенной ерундой», — написали они.

Украинцы предложили назвать созданную депутатами Рады картину «Санкционщики» и показать ее представителям Международного валютного фонда, который оказывает Киеву финансовую помощь.

«Нужно это показать МВФ, куда идут их деньги», — говорится в одном из сообщений под постом Гончаренко.

«Больше нечем заняться в Верховной раде», — лаконично резюмировали украинцы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление об ответных ограничительных мерах РФ в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Москва была вынуждена ввести санкции в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Киева в отношении российских граждан.

Несмотря на то, что Киев заявляет о якобы «безвредности» российских санкций для экономики Украины, эксперты таких позитивных взглядов не разделяют. Они уверены, что экономический ущерб будет, и единственное, что могут сделать украинские власти, минимизировать его.

В частности, по словам главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, экономические меры Москвы сильно ударят по украинским металлургам, которые после введения санкций, скорее всего, не смогут организовать импорт угля из РФ в необходимых объемах.