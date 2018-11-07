Подозреваемый в коррупции Омелян ожидает возврата загранпаспортов 15 ноября

Киев, 7 ноября. Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян, обвиняемый в коррупции, ожидает, что ему вернут загранпаспорта после 15 ноября.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела против Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении. В ближайшее время будут открыты материалы для ознакомления.

«Как мне сообщил детектив, 15 ноября истекают все ограничения. Мне будут возвращены все загранпаспорта. Для чего их изымали, я так и не понял», — цитирует Омеляна агентство УНН.

По словам министра, Специализированная антикоррупционная прокуратура не намерена обращаться в суд с ходатайством о продлении процессуальных обязанностей. Однако, отметил Омелян, ничего прогнозировать нельзя.

Напомним, Омеляна подозревают в незаконном обогащении, а также декларировании недостоверной информации. Украинский министр с 2000 года по 26 апреля 2018 года получил в качестве официального дохода 2,170 миллиона гривен, в то время как его расходы только за период с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили 3,450 миллиона гривен.

Соломенский суд Киева отпустил Омеляна под личное поручительство депутата Верховной рады Федора Бендюженко и министра молодежи и спорта Игоря Жданова. Его обязали сдать загранпаспорт и прочие документы, которые дают право выехать из страны.