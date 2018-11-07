Порошенко подписал закон об уголовной ответственности россиян за нарушение границы Украины

Киев, 7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы государства гражданами «страны-агрессора», под которой подразумевается Россия. Информация об этом содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.

Согласно документу, иностранному гражданину грозит лишение свободы сроком до трех лет в случае пересечения украинской границы «с целью причинения вреда интересам государства». Кроме того, тюремный срок грозит тем россиянам и другим иностранцам, которым запрещен въезд на территорию Украины.

В случае повторного нарушения или незаконного пересечения границы группой лиц, виновным грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет. В случае такого правонарушения с применением оружия предусмотрено наказание сроком до восьми лет.

Закон, подписанный президентом страны, вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

После госпереворота на Украине в 2014 году киевские власти придерживаются антироссийской риторики. Это вызвано, в том числе, легитимным вхождением Крыма в состав РФ. Украинские власти позиционируют Россию как «страну-агрессора». Москва неоднократно отмечала, что придерживается политики невмешательства во внутренние дела соседнего государства и не имеет никаких военных планов в отношении Украины.