Пенсионерка с Кубани заказала убийство мужа в рассрочку

Краснодар, 7 ноября. Правоохранители Краснодарского края предотвратили заказное убийство 52-летнего жителя Славянска-на-Кубани, инициатором убийства выступила 59-летняя супруга. Об этом говорится в сообщении СК РФ в Twitter.

Убийство мужа в рассрочку...



На Кубани 59-летняя женщина заказала убийство своего 52-летнего мужа, поскольку «устала от брака».



На встрече с оперативником, выступившим в роли киллера, заказчица оплатила лишь первый взнос за убийство - 10 тысяч рублей

???? https://t.co/PjVxBaMINJ pic.twitter.com/mlb5MSJcax — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 ноября 2018 г.

По данным следствия, женщина попросила свое знакомого найти исполнителя убийства мужа. По словам пенсионерки, она устала от сложных взаимоотношений и брака. Поняв серьезность намерений женщины, знакомый сообщил в полицию, сообщает «Ридус».

Полицейские подстроили женщине встречу с «киллером», которым выступил сотрудник полиции. Как сообщает «Пятый канал», женщина передала «убийце» 10 тысяч рублей в качестве аванса.

Затем полицейские инсценировали убийство мужа, а заказчице предоставили фотографии «убитого» в качестве доказательства. По данным «АиФ», убедившись в гибели мужа, пенсионерка подписала договор купли-продажи своего автомобиля.

Оперативники задержали женщину, сейчас она находится под арестом. Ее обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.