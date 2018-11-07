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Пенсионерка с Кубани заказала убийство мужа в рассрочку

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Пенсионерка с Кубани заказала убийство мужа в рассрочку

Краснодар, 7 ноября. Правоохранители Краснодарского края предотвратили заказное убийство 52-летнего жителя Славянска-на-Кубани, инициатором убийства выступила 59-летняя супруга. Об этом говорится в сообщении СК РФ в Twitter.

По данным следствия, женщина попросила свое знакомого найти исполнителя убийства мужа. По словам пенсионерки, она устала от сложных взаимоотношений и брака. Поняв серьезность намерений женщины, знакомый сообщил в полицию, сообщает «Ридус».

Полицейские подстроили женщине встречу с «киллером», которым выступил сотрудник полиции. Как сообщает «Пятый канал», женщина передала «убийце» 10 тысяч рублей в качестве аванса.

Затем полицейские инсценировали убийство мужа, а заказчице предоставили фотографии «убитого» в качестве доказательства. По данным «АиФ», убедившись в гибели мужа, пенсионерка подписала договор купли-продажи своего автомобиля.

Оперативники задержали женщину, сейчас она находится под арестом. Ее обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.

Автор: Софья Куликова
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