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Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

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Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

Сирия, 7 ноября. Под обстрелом «Тахрир аш-Шам» в Хаме погиб гражданский, в Алеппо зафиксированы столкновения между САА и ССА, ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, уничтожают мины боевиков в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселение Хамы, что привело к гибели мирного жителя.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: атаковали позиции SDF в Ракке.

Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

Провинция Алеппо

Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

На севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и «Сирийской свободной армией» (ССА). Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в окрестностях поселения Ат-Таннура. По сведениям автора публикации, джихадисты заявляют об убийстве бойца САА. Официальные источники данную информацию не подтвердили.

Twitter-канал (@Westcudi) пишет, что в регион прибыло подкрепление сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 в населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@Westcudi), что атакам со стороны авиации возглавляемого США западного альянса подверглись жилые кварталы поселения Аш-Шаафа.

Ранее ВВС коалиции ударили по Хаджину снарядами с белым фосфором, что привело к гибели 15 мирных жителей города.

Провинция Даръа

Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

Местный источник передает в Telegram (@Syria_2_4), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин и боеприпасов террористов в районе города Атман.

Также военный Twitter-канал (@ SteeleM35085377) пишет, что на территории провинции Даръа был обнаружен склад с оружием радикальных исламистов.

Напомним, незаконные вооруженные формирования сдали свои позиции сирийской армии и покинули регион в начале августа.

Провинция Ракка

Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

ВС Турции нанесли удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Тель-Абьяд. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

Напомним, атаки укрепрайонов курдских военизированных отрядов со стороны турецкой армии возобновились после того, как SDF нарушили условия Манбиджского соглашения, по условиям которого боевики курдских отрядов должны были покинуть северо-восточную часть провинции Алеппо. Кроме того, радикалы Рабочей партии Курдистана (РПК) не прекращают предпринимать попытки проникнуть на территорию Турции.

Провинция Хама

Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

На севере провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что правительственные войска САР отбили нападение джихадистов недалеко от деревни Аль-Масасна.

Одновременно с этим Twitter-канал (@ahmadalissa) сообщает, что радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли поселение Джурин. Под огнем джихадистов погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

По сведениям Twitter-канала (@syria_novosti), в качестве ответных мер, армия Башара Асада открыла огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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