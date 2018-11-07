Сирия новости 7 ноября 16.30: под обстрелом «Тахрир аш-Шам» погиб мирный житель Хамы, в Алеппо идут бои между САА и ССА

Сирия, 7 ноября. Под обстрелом «Тахрир аш-Шам» в Хаме погиб гражданский, в Алеппо зафиксированы столкновения между САА и ССА, ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, уничтожают мины боевиков в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселение Хамы, что привело к гибели мирного жителя.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: атаковали позиции SDF в Ракке.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и «Сирийской свободной армией» (ССА). Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в окрестностях поселения Ат-Таннура. По сведениям автора публикации, джихадисты заявляют об убийстве бойца САА. Официальные источники данную информацию не подтвердили.

Twitter-канал (@Westcudi) пишет, что в регион прибыло подкрепление сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 в населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@Westcudi), что атакам со стороны авиации возглавляемого США западного альянса подверглись жилые кварталы поселения Аш-Шаафа.

Ранее ВВС коалиции ударили по Хаджину снарядами с белым фосфором, что привело к гибели 15 мирных жителей города.

Провинция Даръа

Местный источник передает в Telegram (@Syria_2_4), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин и боеприпасов террористов в районе города Атман.

Также военный Twitter-канал (@ SteeleM35085377) пишет, что на территории провинции Даръа был обнаружен склад с оружием радикальных исламистов.

Напомним, незаконные вооруженные формирования сдали свои позиции сирийской армии и покинули регион в начале августа.

Провинция Ракка

ВС Турции нанесли удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Тель-Абьяд. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

Напомним, атаки укрепрайонов курдских военизированных отрядов со стороны турецкой армии возобновились после того, как SDF нарушили условия Манбиджского соглашения, по условиям которого боевики курдских отрядов должны были покинуть северо-восточную часть провинции Алеппо. Кроме того, радикалы Рабочей партии Курдистана (РПК) не прекращают предпринимать попытки проникнуть на территорию Турции.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что правительственные войска САР отбили нападение джихадистов недалеко от деревни Аль-Масасна.

Одновременно с этим Twitter-канал (@ahmadalissa) сообщает, что радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли поселение Джурин. Под огнем джихадистов погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

По сведениям Twitter-канала (@syria_novosti), в качестве ответных мер, армия Башара Асада открыла огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)