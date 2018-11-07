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Запад оправдывает экстремистов под предлогом борьбы с авторитарными режимами — Лавров

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Запад оправдывает экстремистов под предлогом борьбы с авторитарными режимами — Лавров

Москва, 7 ноября. Запад, продвигая концепцию «противодействия насильственному экстремизму», готов оправдать вывод экстремистов из-под уголовной ответственности под предлогом поддержки гражданского общества в борьбе с авторитарными режимами. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего выступления на совещании глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – партнеров ФСБ РФ.

Дипломат напомнил, что основная роль в борьбе с расширением террористической и экстремистской идеологии принадлежит странам и их компетентным органам,  а международное антитеррористическое сотрудничество следует выстраивать на основе универсальных правовых норм ООН. По словам Лаврова, Москва сохраняет сдержанное отношение «к любым инициативам, не учитывающим упомянутые ключевые принципы», в частности к концепции «противодействия насильственному экстремизму», которую продвигает ряд государств.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что концепция допускает вмешательство в дела стран под предлогом «поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов».

«Авторы концепции, по сути, готовы оправдать экстремистов, оправдать их вывод из- под уголовной ответственности», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что боевики террористических организаций по-прежнему представляют самую серьезную угрозу для всех стран, несмотря на значительные успехи в борьбе с террористами.

Автор: Дарья Смолина
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