Православных не запугать: эксперт раскрыл планы Порошенко перед «разбойничьим собором» с Константинополем

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольского патриархата. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Верховная рада в октябре приняла этот закон со второй попытки. Представители фракции «Оппозиционный блок» подали требование об отмене этого решения. Таким образом, подписание постановления спикером Верховной рады и президентом Украины должно быть заблокировано, пока документ не рассмотрит украинский парламент.

Несмотря на это, спикер Рады Андрей Парубий передал закон на подпись Порошенко, который считает, что передача церкви ускорит предоставление автокефалии для Украины.

Православных не запугать

Глава отдела по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов в комментарии ФАН объявил, что «православных не запугать». В преддверии «разбойничьего собора» в Киеве «штабу раскола» — Константинопольскому патриархату — передают Андревскую церковь, начались аресты православных активистов, напомнил он.

«В Киеве СБУ арестован известный православный кинодокументалист Олег Саган, автор документальных фильмов о русском триединстве «Язык до Киева» и о интеграции в ЕС «Западня». Это попытка запугать православных перед лжесобором восставших на Церковь 22 ноября и последующих тотальных гонениях на УПЦ. Но верные УПЦ не должны дать себя запугать, не должны молчать и бездействовать. Один за всех и все за одного. С нами бог», — объявил Кирилл Фролов.

По мнению православного эксперта, началась подготовка к захвату Почаевской лавры — депутаты Тернопольского облсовета считают, что вокруг обители искусственно нагнетается ситуация и поэтому МВД следует установить круглосуточную охрану. Но народ православный будет слушать наместника — митрополита Владимира, призывавшего мирян защитить лавру.