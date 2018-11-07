Европарламент рассмотрит поправку о снятии санкций с РФ



Брюссель, 7 ноября. В Европарламент было внесено предложение рассмотреть поправку о снятии санкций с России. Поправка входит в ежегодный доклад о внешней политике ЕС, об этом сказано в проекте документа.

Комитет по иностранным делам вынес на голосование ежегодный проект о выполнении общей внешней и оборонной политики ЕС. На данном этапе парламентарии предлагают поправки к документу.

Представитель Италии в ЕП Марио Боргезио внес на рассмотрение поправку о необходимости нового подхода к отношениям ЕС с его восточными соседями.

«ЕП считает, что в общих интересах ЕС и России укреплять отношения, соответствующие международному праву; считает также целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса», — сказано в поправке.

Депутат Йоханнес Корнелис ван Баален внес противоположенную поправку с призывом продлить санкции ЕС до тех пор, «пока Россия не выполнит Минские соглашения».

Напомним, ЕС ввел санкции против России в связи с ситуацией на востоке Украины и вокруг Крыма. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. Кроме того, ЕС отказывается признать итоги референдума в Крыму, в ходе которого 96% жителей полуострова высказались за присоединение к России.