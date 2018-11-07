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Гройсман пообещал выделить почти 18 млн долларов на выплату зарплат шахтерам

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Гройсман пообещал выделить почти 18 млн долларов на выплату зарплат шахтерам

Киев, 7 ноября. Украинский парламент выделит 17,8 млн долларов на погашение задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Об этом в среду заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня мы выделим 500 миллионов гривен (порядка 17,8 млн долларов) на выплату зарплаты и покрытие убытков украинских шахт», — заявил глава кабмина в ходе заседания украинского правительства.

Гройсман добавил, что такая мера позволит «удерживать ситуацию» по выплате задолженностей по зарплатам шахтерам.

Украинские шахтеры систематически устраивают протесты и митинги в украинской столице и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против планов властей закрыть ряд шахт​​​.

Руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее заявлял, что общая задолженность по выплате зарплаты перед шахтерами на Украине составляет свыше 40 миллионов долларов.

Автор: Алексей Громов
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