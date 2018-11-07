Гройсман пообещал выделить почти 18 млн долларов на выплату зарплат шахтерам
Киев, 7 ноября. Украинский парламент выделит 17,8 млн долларов на погашение задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Об этом в среду заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Сьогодні виділяємо додатково 500 млн грн для виплати зарплат працівникам державних шахт.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 7, 2018
«Сегодня мы выделим 500 миллионов гривен (порядка 17,8 млн долларов) на выплату зарплаты и покрытие убытков украинских шахт», — заявил глава кабмина в ходе заседания украинского правительства.
Гройсман добавил, что такая мера позволит «удерживать ситуацию» по выплате задолженностей по зарплатам шахтерам.
Украинские шахтеры систематически устраивают протесты и митинги в украинской столице и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против планов властей закрыть ряд шахт.
Руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее заявлял, что общая задолженность по выплате зарплаты перед шахтерами на Украине составляет свыше 40 миллионов долларов.