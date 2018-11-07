Социальные проблемы, сильнее всего беспокоящие россиян | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Исследовательский холдинг Ромир провел общероссийский опрос населения, который показал, какие социальные проблемы волнуют россиян сильнее всего.

По итогам общероссийского опроса, проведённого исследовательским холдингом Ромир, выяснилось, что проблемой номер один для россиян стали рост цен и инфляция (72 %). При этом в 2014 году этот показатель был еще выше – на уровне 76 %.

А проблема бедности и низких зарплат ушла на второй план. Этим обеспокоены 62 % опрошенных, которых, кстати, в 2017 году было 66 %.

Отметим, спокойнее всего к росту цен относятся россияне в возрасте от 18 до 24 лет (62 %), а также жители городов с населением до 100 тысяч человек (64 %).

Проблема безработицы волнует 42 % опрошенных. Этот показатель вырос всего на 1 % по сравнению с 2016 годом.

Что касается сферы ЖКХ, то ею обеспокоены 31 % респондентов. А в 2014 году таких людей было 38 %.

Также можно заметить устойчивое снижение обеспокоенности проблемами наркомании (30 %), ростом преступности (27 %) и мигрантами (11 %). За пять лет этот показатель упал на 4-8% (наркомания 2013 – 36%, преступность – 31%, мигранты – 19%).

По результатам исследования уровень оценки слабости государственной власти составил 23 %. Тогда как в 2013 году эта цифра была на уровне 26 %.

Общественно-значимой проблемой задержки с выплатой зарплат обеспокоены 11 % участников исследования. Отметим, что этот показатель за год снизился и достиг уровня 2013 и 2014 годов (2017 – 13%, 2016 – 14%, 2014 – 11%, 2013 – 11%).

В целом люди в нашей стране в первую очередь беспокоятся из-за самых острых социальных проблем, но, по сравнению с показателями предыдущих лет, заметна тенденция к снижению беспокойства.