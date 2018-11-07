Партизанское движение от Одессы до Харькова: в РФ предложили наказать Киев не только санкциями

Москва, 7 ноября. Россия должна наказать Украину за недружественное поведение не только санкциями, считает российский политик и военный эксперт Семен Багдасаров.

По его мнению, действующее руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота в 2014 году, сделало страну крайне враждебным и опасным для безопасности России государством.

Недружественные действия Киева спровоцировали введение против Украины ответных экономических санкций со стороны Москвы, однако, заявил Багдасаров в эфире телеканала «Россия», персональные санкции против украинских деятелей недостаточны. Ограничительные меры в отношении Киева, по его мнению, должны быть более жесткими и распространяться на ведущие статьи экспорта и импорта. В том числе Багдасаров предложил наказывать те страны, что будут помогать Украине обходить российские санкции.

Кроме того, политолог указал, что большая часть территории украинского государства в действительности никогда не имела к ней отношения. Об этом свидетельствует религиозный скандал вокруг украинской автокефалии, которая не была поддержана ни одной церковью канонической УПЦ Московского митрополита восточнее Киева, обратил внимание Багдасаров.

«Киевская митрополия – часть маленькой Украины. А все остальное – наше. От Одессы до Харькова должно партизанское движение начаться», — заключил он.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской народных республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

В том числе нередко звучат обвинения в якобы вмешательстве России в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.

Нарастающее давление со стороны Украины привело к введению ответных санкций со стороны Москвы, которые коснулись 322 физических и 68 юридических лиц украинского государства.